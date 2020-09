Due nuovi casi di positivi al Coronavirus anche nel comune di Itri. A darne contezza è stata la Asl nel bollettino quotidiano, ripreso anche dal sindaco del paese, Fargiorgio, che in una note ha specificato: "Si tratta di due persone (che con le rispettive famiglie sono state collocate in isolamento domiciliare) collegate al link epidemiologico di Formia. Le Autorità sanitarie stanno monitorando da presso la situazione e ricostruendo, come di consueto, la catena dei rapporti. Allo stesso tempo, segnalo che dei due giovani raggiunti ad Itri dalla loro ASL di pertinenza, in quanto legati ad altro link, uno è definitivamente guarito, mentre per l'altro si rende ancora necessaria la quarantena, in attesa della negativizzazione. Una buona notizia, infine: sono risultati negativi al tampone tutti i componenti dello staff della Cardillo parrucchieri. Contravvengo alla riservatezza sempre mantenuta sui nomi, in quanto espressamente autorizzato alla divulgazione da Antonio Cardillo Ciccione, che voglio ringraziare per l'atteggiamento altamente responsabile serbato nella vicenda, lavorativa ed extralavorativa, che lo ha riguardato. Per l'ennesima volta, invito tutti alla scrupolosa osservanza delle regole dettate ai fini del contenimento del rischio contagio, chiedendo di rispettare il distanziamento interpersonale, di utilizzare la mascherina in tutti luoghi, anche all'aperto, in cui non fosse possibile assicurare la giusta distanza ed infine di lavare frequentemente le mani. Manteniamo alta l'attenzione".