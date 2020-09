E' stato diramato il bollettino che riguarda la situazione del coronavirus nella regione Lazio nelle ultime 24 ore. A darne contezza è l'assessore alla Salute D'Amato: "Su 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 197 casi di questi 118 sono a Roma e un decesso. Mantenere alta l'attenzione ed è necessario rispettare le misure di prevenzione. A Formia obbligo di mascherina all'aperto per il focolaio del mercato del pesce dove è in atto lo screening dei contatti presso il drive-in allestito al mercato. Nella Asl Roma 1 sono 49 i casi nelle ultime 24h e di questi otto sono casi di rientro, quattro con link dalla Sardegna, uno dall'Austria, uno dall'Albania e due con link alla comunità del Perù. Diciassette sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 58 i casi nelle ultime 24h e tra questi quattordici i casi di rientro, quattro dall'Ecuador, uno dell'India, due dall'Albania, uno dal Messico, uno dalla Bolivia e cinque con link alla comunità del Perù. Quattordici sono contatti di casi già noti e isolati. Due i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 11 i casi nelle ultime 24h e si tratta di cinque casi di rientro, due casi con link dalla Sardegna e tre dalla Toscana. Quattro i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 10 i casi nelle ultime 24h e si tratta di nove contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 14 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi di rientro uno dall'Umbria e uno dal Friuli. Dieci sono i contatti di casi già noti e isolati e un caso di uno studente di Monterotondo. Nella Asl Roma 6 sono 14 i casi nelle ultime 24h e si tratta di undici contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato su segnalazione del medico di medicina generale. Nelle province si registrano 41 casi e zero decessi nelle ultime 24h".