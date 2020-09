Non c'è tregua in questa estate che sembra non voler finire per le colline dei Lepini, praticamente ogni giorno assediate dalla furia dei piromani. A pagare un prezzo altissimo in termini di verde andato letteralmente in fumo, stavolta, è stata l'area a ridosso di via della Pace, nel tratto in prossimità del quartiere Foresta che separa il territorio di Sezze da quello di Roccagorga.

Intorno alle 15 di oggi sono arrivate alla centrale operativa le prime segnalazioni di un incendio che, aiutato da un vento non particolarmente intenso ma costante, stava già mangiando un intera zona verde. Immediata è scattata la macchina degli interventi, con i Vigili del Fuoco che hanno raggiunto l'area e hanno constatato le oggettive difficoltà a raggiungere l'apice del rogo a piedi. Per questo motivo si è reso necessario l'intervento dei mezzi aerei, con un elicottero ed un Canadair che hanno gettato per ore acqua e schiumogeno.