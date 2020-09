Trenta i nuovi casi positivi al Coronavirus Covid-19 nella nostra provincia, di cui 29 trattati a domicilio, annunciati ieri dalla Asl di Latina nel consueto report quotidiano dell'emergenza sanitaria. Sedici, però, erano già noti da venerdì sera, vale a dire quelli riferiti al focolaio del mercato ittico di Formia che ha raggiunto i 23 positivi e che sta tenendo in apprensione la città ma anche il resto dei Comuni del Golfo. La Asl, infatti, li aveva confermati dopo i tamponi effettuati al drive-in dell'ospedale Goretti di Latina e in occasione dell'annuncio dell'apertura di un "punto test" provvisorio proprio a Formia, nell'area del mercato che ha preso il via ieri pomeriggio. Gli altri Comuni interessati dai nuovi positivi sono stati il capoluogo (3), Gaeta (2), Itri (2), Roccagorga (2), Sabaudia (2), Sezze (1), Castelforte (1), Santi Cosma e Damiano (1). Al conto va anche aggiunto un pontino non residente in provincia e di conseguenza non inserito nel conteggio della nostra Asl.

Sta di fatto che i 30 nuovi casi hanno portato il conto settimanale a quota 106 (in sei giorni), quello mensile a 238 e quello generale territoriale dall'inizio della pandemia a 1.014.

Quadro generale che si completa con il 17,63 di prevalenza (il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti); 578 guariti; 37 deceduti; 399 positivi di cui 346 trattati a domicilio (sono dunque 53 i pontini ricoverati nelle strutture ospedaliere). «Si ricorda che la Asl di Latina, di concerto con il sindaco di Formia - ha ricordato l'Azienda sanitaria locale -, ha attivato un drive-in provvisorio (dalle 14.00 di ieri, ndr) nell'area del mercato di Formia che proseguirà nelle giornate di domenica e lunedì (oggi e domani, ndr). Si invitano tutti coloro che ritengono di aver avuto contatti con i luoghi in cui si concentra il focolaio di Formia, a recarsi al drive-in per il tampone rapido: l'accesso è spontaneo e non richiede la prescrizione medica. L'azienda invita a distribuirsi nelle giornate al fine di evitare lunghe attese. Si invitano tutti i cittadini di Formia ad indossare le mascherine anche nelle ore diurne e a rispettare rigorosamente le disposizioni in materia di prevenzione».

L'Unità di crisi della Regione Lazio, dal canto suo, ha reso noto ieri che «su 10mila tamponi effettuati nel Lazio si sono registrati 197 casi positivi e di questi 118 a Roma. Bisogna mantenere alta l'attenzione ed è necessario rispettare le misure di prevenzione. A Formia - ha sottolineato il bollettino regionale -, obbligo di mascherina all'aperto per il focolaio del mercato del pesce dove è in atto lo screening dei contatti presso il drive-in allestito al mercato».