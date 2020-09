Tentato omicidio, nella tarda mattinata di oggi, a Torvajanica. I fatti sono avvenuti vicino al canale poco distante dallo stabilimento Bora Bora.

La vittima era in spiaggia quando è stato raggiunto il suo aggressore, che munito di un'arma da fuoco gli ha sparato per poi dileguarsi. La vittima, in gravissime condizioni, è stata soccorsa da un'eliambulanza e trasportata in ospedale.

Sul caso, la cui dinamica è ancora tutta da chiarire, stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Pomezia.