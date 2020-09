Tre vasti incendi sono divampati tra la scorsa notte e questa mattina alle prime luci dell'alba nel territorio di Fondi. Tre distinti e impegnativi interventi per i vigili del fuoco e il gruppo di protezione civile dei Falchi tra via Appia - lato Monte San Biagio, e le zone Cucuruzzo e Sant'Andrea. In fiamme ettari di vegetazione e in un caso le fiamme hanno interessato anche una struttura in lamiera.

Le operazioni sono andate avanti tutta la notte - per via Appia e zona Cucuruzzo - e questa mattina - per la zona Sant'Andrea - dove sono stati anche attivati i mezzi aerei che di notte non possono entrare in azione.

Sono due giorni che bruciano terreni e colline a Fondi. L'allerta resta alta per cercare di prevenire ulteriori fenomeni.