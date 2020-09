Un incidente stradale è avvenuto oggi poco prima delle 13 all'incrocio tra via Sabotino e via Lunga alla periferia di Latina. Per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale di Latina. una Mercedes Classe B che da Borgo Sabotino procedeva verso Borgo Piave si è scontrata con una Toyota Corolla guidata da un anziano che si è immesso lungo la strada e al centro dell'intersezione è avvenuto l'impatto.

A bordo della Toyota c'era l'uomo, la moglie e le due nipotine. L'impatto è stato violento e immediatamente è scattato l'allarme alla sala operativa del 118 che ha inviato le ambulanze e anche un elicottero. Nessuno è rimasto ferito in modo grave, sulla Mercedes c'erano due ragazzi di Cisterna, le due bambine che erano sulla Toyota così come i nonni,quando sono arrivati i soccorritori, erano coscienti e stavano in buone condizioni, gli occupanti della Corolla sono stati trasportati in ospedale in via precauzionale.