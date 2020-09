Drive In con test rapido, si prosegue con l'attività a Formia. Per quanto riguarda la giornata di ieri sono emersi i primi dati: 407 test effettuati 8 positivi (5 residenti a Formia, 3 a Gaeta).

I test stanno proseguendo anche nella giornata di oggi presso il Drive in di Via Olivastro Spaventola. Il servizio è stato attivato questa mattina alle 9 e proseguirà fino alle 18.

Domani, lunedì 21 settembre i test saranno effettuati sempre con lo stesso orario dalle 9.00-18.00. Si tratta di un lavoro sinergico tra le squadre sanitarie dell'Asl di Latina e dell'USCAR di Roma.

Supporto sempre presente della Protezione Civile, Polizia Locale di Formia, Forze dell'ordine.