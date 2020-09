Buone notizie a Roccagorga per quanto riguarda i tamponi effettuati ai dipendenti comunali. Dal Comune fanno infatti sapere che tutti i dipendenti comunali, sottoposti a controlli sanitari perché contatti diretti del soggetto positivo, hanno ricevuto risposta del tampone eseguito ed il risultato è negativo.

"Questo ci rassicura molto - fanno sapere dall'Ente - e ci permette di tirare un sospiro di sollievo. Auspichiamo lo stesso esito per tutti i cittadini che si trovano in quarantena. Ricordiamo che i tamponi verranno eseguiti a tutti coloro già messi in isolamento dalla Asl domani mattina , lunedì 21 settembre".

Le informazioni utili per i cittadini: La postazione sarà operativa in zona Prati, località Prunacci come già l'altra volta, a partire dalle ore 9 .30 e si protrarrà fino al termine dei tamponi ( e comunque non prima delle ore 14 ). "Si raccomanda quindi di cercare - concludono - per quanto possibile, di non accalcarsi tutti alle nove e trenta e di usare molta pazienza in quanto il lavoro dei sanitari durerà diverse ore".