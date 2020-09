Arrivano i primi risvolti in merito al tentato omicidio avvenuto nella tarda mattinata di oggi nella spiaggia di Torvajanica, a Pomezia. Stando ai primi rilievi dei carabinieri, erano le 10.50 circa quando due uomini, a bordo di uno scooter, hanno parcheggiato il mezzo nei pressi dello stabilimento Bora Bora.

Uno dei due è rimasto vicino alla moto mentre un altro ha raggiunto la vittima, un cittadino albanese che in quel momento era in spiaggia, e gli ha sparato. Dopo aver esploso i colpi - ancora non è chiaro quanti - l'aggressore è tornato di corsa dal suo complice per fuggire via.

La vittima è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, dove è ricoverato in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Pomezia, diretta dal neo comandate, il capitano Marcello Pezzi, i militari della Stazione di Torvajanica e il Nucleo Investigativo di Frascati diretto dal tenente colonnello Ugo Floccher