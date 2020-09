Domani mattina sarà attivo il drive in dalle 9 alle 18, sempre a Formia.

Su 905 test effettuati sono risultate positive 26 persone (7 di Formia; 9 di Gaeta; 6 di Minturno; 2 di Itri; 1 di Fondi; 1 non ne abbiamo la residenza). in percentuale, si tratta di meno del 3% dei totali.

Da pochi minuti si è chiusa la seconda giornata di Drive in con test rapido presso Via Spaventola, piazza del mercato di Formia

