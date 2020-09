Serata di fuoco a Marina di Minturno, dove ha preso fuoco un appartamento, andato completamente distrutto. Un rogo che ha provocato anche il blocco della circolazione in via Appia, per consentire ai soccorritori di poter domare le fiamme che si potevano notare anche da lontano. Si sono vissuti momenti di paura, in quanto durante le fasi dell'incendio ci sono state alcune esplosioni, determinate dalla presenza di cartucce da caccia, che sarebbero state realizzate dallo stesso. Nulla di anomalo, perché lo stesso aveva titolo per la detenzione, come hanno poi accertato i Carabinieri della stazione di Scauri e del Norm della Compagnia di Formia. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'incendio si sia sviluppato poco dopo le 21,30, ma in casa, fortunatamente, in quel momento, non c'era nessuno. Quindi il fuoco ha potuto ampliarsi sino ad interessare i vari locali. Sul posto giungevano i Vigili del Fuoco di Castelforte, la Protezione Civile di Minturno, una pattuglia del Commissariato di Ps di Formia, la Polizia Locale. Nel frattempo una esplosione ha fatto saltare i vetri delle finestre, che sono finiti in mezzo alla sede stradale, che comunque era stata chiusa.

Le Forze dell'Ordine hanno subito isolato la zona, deviando il traffico sulle vie parallele. Durante le operazioni d spegnimento sono giunti sul posto anche il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli e il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Formia, Michele Pascale.

L'intervento non è stato facile, anche perché inizialmente i Vigili del Fuoco hanno dovuto capire i motivi di quelle deflagrazioni. Comunque poco prima della mezzanotte l'incendio era domato ed era stata effettuata la bonifica.

L'appartamento appartiene ad un pensionato del luogo, il quale non era in casa al momento dello scoppio dell'incendio.