Due intere classi in quarantena per un'insegnante positiva al Coronavirus. I fatti riguardano la scuola San Tommaso di Priverno, dove gli studenti di due classi sono entrati in contatto con una docente di San Marcellino, risultata positiva ad un tampone effettuato nella sua città e che martedì scorso ha prestato servizio per poche ore nella scuola dei Lepini.

L'istituto è attualmente chiuso per il referendum e tutti i ragazzi e gli insegnanti che sono entrati in contatto con la docente positiva hanno approfittato della pausa dalle lezioni per recarsi nel drive in della Asl a Roccagorga, dove hanno eseguito il tampone.