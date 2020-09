Sono 11 i casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore tra Castelli Romani e litorale a sud della Capitale. I casi registrati, diffusi dal portale regionale Salute Lazio sulla base delle rilevazioni della Asl Roma 6, riguardano otto contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Ad Anzio, nell'ultima settimana, si registrano due nuovi positivi e due guariti. Il comunicato del sindaco De Angelis: "Al momento i cittadini positivi al coronavirus, in base alle comunicazioni dell'Asl Roma 6, sono complessivamente 33, con due persone guarite bell'ultimo fine settimana e due nuovi casi positivi (8 ricoverati in ospedale e 25 in isolamento domiciliare). Si invita la cittadinanza tutta a rispettare le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus".