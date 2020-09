Nel corso della mattinata di ieri, ad Arpilia, i militari delle locale Stazione carabinieri hanno tratto in arresto un 35enne di Velletri, in esecuzione della misura cautelare emessa dal Tribunale di Latina, che ha condiviso le ulteriori risultanze prodotte dai militari operanti i quali hanno documentato l'inosservanza degli obblighi imposti al prevenuto con il divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna.

