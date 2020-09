Frana sull'isola di Ventotene. E' crollata una parte della falesia di tufo che non ha retto alla peso della pioggia che è caduta nella mattinata. Il grosso smottamento si è verificato a Capo dell'Arco e con parte della falesia è venuta giù una parte della strada che collega quella zona dell'isola. Sul posto Protezione Civile Vigili Urbani e Ufficio Tecnico del Comune. Ci sono in atto delle verifiche. La frana è successo alle 15.30, ma già verso le 15 c'era stato qualche primo segnale, che ha fatto già entrare in preallarme.



È un movimento già in atto da qualche anno, la pioggia di oggi non eccessiva è stato l'innesco e non la causa dello smottamento, secondo quanto hanno riferito gli esperti intervenuti. Si tratta di uno degli smottamenti più consistenti degli ultimi anni. Si parla di milioni di metri cubi. I tecnici sono al lavoro stanno tracciando un percorso alternativo per gli abitanti di quella zona che è rimasta isolata.