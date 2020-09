Obbligo di mascherina, sempre e dovunque. È di questo che si è parlato oggi e su cui i sindaci sembrano aver tutti concordato, durante la riunione in Prefettura, alla presenza del Prefetto Maruzio Falco, il presidente della Provincia Carlo Medici e la Asl di Latina.

La decisione - che però diventerà formale in ogni Comune soltanto successivamente alle ordinanze emanate dai rispettivi sindaci - deriva dall'esponenziale aumento dei contagi dell'ultimo periodo e dall'abbassamento della guardia da parte di molti cittadini. Un provvedimento che sembra necessario soprattutto in vista della riapertura di tutte le scuole e delle attività in cui potrebbe risultare più complesso mantenere il distanziamento sociale.