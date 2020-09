il sindaco di Formia, Paola Villa ha pubblicato attraverso la sia pagina Facebook i dati del drive in di oggi presso via Olivastro Spaventola. In base a quanto riportato dal sindaco sono "915 test rapidi effettuati

56 positivi totali così ripartiti: Formia 29; Gaeta 11; Itri 6; Minturno 6; altri comuni 4.

Come comune di Formia - prosegue il sindaco - abbiamo concordato con l'assessore regionale Alessio D'amato e con il direttore della Asl di Latina Giorgio Casati di organizzare nei prossimi giorni (sicuramente non domani) altre due appuntamenti per continuare lo screening in drive in con il test rapido.Sarà nostra premura dare notizie precise sul giorno e l'ora dell'ulteriore drive in". Una situazione quindi molto complessa che disegna un quadro, per quanto riguarda la provincia di Latina con più di una criticità da nord a sud.