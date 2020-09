Calano i casi di coronavirus oggi (21 settembre 2020) in Italia, registrati 1.350 casi contro i 1.587 di ieri. Complessivamente il totale dei positivi è di 45.079 mentre sono 55.862 i tamponi effettuati contro gli 83.428 di ieri. Sono 17 oggi le persone decedute, 15 persone hanno perso la vita nella giornata di ieri. il numero complessivo delle vittime è di 35.724. Questi sono i dati di oggi diffusi nel bollettino del ministero della Salute.

Nuovi provvedimenti sono stati presi anche per chi entra in Italia "Ho firmato una nuova ordinanza che estende l'obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus. I dati europei non possono essere sottovalutati. L'Italia oggi sta meglio di altri Paesi, ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora."Così il Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Ecco le Regioni della Francia indicate nell'ordinanza: Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra.