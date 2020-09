Rallentamenti e disagi questa mattina sulle linee pontine di Trenitalia. A causa di un non meglio precisato inconveniente tecnico nel tratto tra Campoleone e Aprilia, le tratte Roma - Nettuno e Formia - Roma anno subito dei ritardi, a partire dalle 5.30. Traffico ferroviaro che ora è in graduale ripresa, ma si registrano oltre 50 minuti di ritardo per 6 regionali e 7 regionali limitati tra Nettuno e Roma. Fino a 40 minuti invece il ritardo per due treni Intercity e 8 regionali oltre a 2 regionali cancellati per la tratta Formia - Roma.