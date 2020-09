L'istituto "Pacifici e De Magistris" di Sezze riaprirà i battenti il 28 settembre e non il 24 come inizialmente previsto. A confermarlo è stata un'ordinanza firmata qualche minuto fa dal sindaco Sergio Di Raimo, nella quale si legge che a causa della carenza del personale necessario per l'igienizzazione dei locali, lo stesso istituto ha richiesto la proroga dell'apertura dell'anno scolastico 2020/2021 al 28 settembre 2020:

"Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, della recente ripresa della diffusione dei contagi da Covid-19, tale da imporre un'attenta analisi di tutte le componenti necessarie ad una riapertura dei plessi scolastici in assoluta sicurezza – si legge nell'ordinanza – si ordina il differimento dell'inizio delle attività al prossimo 28 settembre".