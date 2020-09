Sono in arrivo le risposte dei tamponi effettuai ieri nel drive in di Roccagorga, dove fino alle 17 circa diversi cittadini - non solo del Comune - si sono recati per eseguire i test. Finora, come annunciato dal sindaco Piccaro, risulta un solo caso di positività e riguarda una persona che ha partecipato alla festa di cui si è già parlato in questi giorni.

"La persona in questione è stata già contattata dalla Asl per le opportune ulteriori disposizioni - Invitiamo tutti gli altri a stare tranquilli, se non hanno ricevuto nessuna comunicazione ed a mantenere il rispetto della quarantena ed, anche in casa, a seguire regole accurate di igiene e distanziamento, evitando di condividere con i familiari oggetti di uso personale, stoviglie, bicchieri, asciugamie così via. Sarà nostra cura avvisare quando tutte le risposte saranno arrivate con la speranza di fermarci a questo unico caso. Auguriamo pronta guarigione ed esprimiamo il sostegno di tutta la comunità ai soggetti colpiti dal visita"