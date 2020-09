"Al di là delle questioni meramente tecniche relative al ripristino dell'alloggio sito a Castelforte, Via Marconi 21, a fronte di una riscontrata irregolarità nel "decreto di assegnazione provvisoria" (fattispecie non contemplata dal vigente ordinamento) dell'alloggio in questione da parte di un funzionario del Comune di Castelforte, questa Azienda ha proceduto, per quanto di propria competenza, a formulare un esposto circostanziato all'Autorità Giudiziaria sin dal giugno scorso". Così il direttore dell'Ater di Latina, Paolo Ciampi, interviene in merito a quanto emerso oggi in merito ad una casa popolare a Castelforte, per il quale un cittadino ha presentato diffida a Comune e Ater e un esposto alla Guardia di Finanza (LEGGI: Case popolari, esposto in Finanza)

"Si rimane in attesa delle eventuali azioni che l'Amministrazione Comunale vorrà eventualmente intraprendere in via di autotutela, essendo a conoscenza di un'attività istruttoria già dalla stessa intrapresa in tal senso - prosegue il direttore - Ovviamente, è preciso interesse dell'Ater procedere quanto prima alla consegna dell'alloggio agli aventi diritto, secondo modalità che non possono non risultare coerenti a leggi e regolamenti".