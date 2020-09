Entrano in un appartamento di Scauri in piena notte, ma il proprietario si sveglia e costringe alla fuga i ladri. L'episodio si è verificato ieri mattina in un'abitazione di via Appia a Scauri alto, occupata da un nucleo familiare del luogo. Secondo quanto raccontato dagli occupanti, intorno alle quattro di ieri, alcuni sconosciuti si sono introdotti nell'abitazione dove si trovavano i componenti di un nucleo familiare. I malviventi hanno prima rimosso una parte della rete di recinzione e dopo aver percorso una parte di appezzamento di terreno si sono avvicinati alla casa.

Dopo aver forzato la porta d'ingresso hanno cominciato a rovistare nei vari locali, cercando di non fare rumore. Ma il capofamiglia ha udito chiaramente dei rumori e dopo essersi alzato dal letto ha notato delle presenze in casa. Gli sconosciuti sono fuggiti, portando via con loro solo alcune decine di euro. La pronta reazione del padrone di casa, ha evitato che i malviventi potessero portare a compimento un colpo, che ha fruttato loro ben poco.