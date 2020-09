Violenta grandinata su tutta la provincia. Veri e propri sassi di ghiaccio nella forte precipitazione che sta interessando il territorio nel suo secondo giorno di maltempo. In alcuni casi i chicchi di grandine appaiono davvero da record. Un fenomeno, quello delle violente piogge e degli sbalzi di temperatura con l'arrivo dell'autunno, al quale ormai la provincia pontina si sta purtroppo abituando. Non si escludono danni alle coltivazioni sono già in corso accertamenti nella zona di Terracina e Sabaudia.