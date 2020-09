E' in corso in questo momento una conferenza stampa in Prefettura, a Latina, in cui si stanno spiegando le nuove linee guida che si dovranno applicare per arginare la preoccupante ondata di ritorno che si sta registrando in provincia, e in particolare a Formia, per quanto riguarda il contagio da covid-19. Proprio a Formia non ci sarà la "Zona Rossa", ma verranno applicate regole più stringenti. Tra le più significative sicuramente il rinvio dell'apertura delle scuole superiori (misura questa allargata a tutte quelle del sud pontino), per le quali per ora sarà prevista solo la didattica a distanza. Le scuole primarie apriranno invece il 28 settembr. Non saranno consentite le cerimonie se non con l'utilizzo della mascherina e con distanziamento sociale.

In tutto il resto della provincia si renderà invece obbligatorio l'uso della mascherina ovunque e in ogni momento della giornata. Saranno controllati quindi anche i locali per i quali, qualora venissero riscontrate delle irregolarità (mascherine e distanziamento), verrà decisa la chiusura. Ad Aprilia, dove c'è stato un innalzamento dei contagi, verrà installato il drive-in dei tamponi.