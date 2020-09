Incidente stradale nel primo pomeriggio nel Comune di Itri, in via Appia lato Napoli, dove un furgone, per cause da accertare, ha perso il controllo ribaltandosi lungo la carreggiata e poi andando a scontrarsi con un altro veicolo. Nessun ferito, per fortuna, nel sinistro, mentre si sono registrati disagi al traffico, che è stato rallentato in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto la Polizia locale del Comune di Itri coordinata dal comandante Pasquale Pugliese, per i rilievi e la gestione del flusso veicolare, e una squadra dei Vigili del fuoco. Il veicolo è poi stato rimosso per mezzo di un camion-gru.