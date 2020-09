Infine, la situazione delle province, dove si registrano 15 contagi e zero decessi: «Nella Asl di Latina - ha concluso l'assessore D'Amato - sono quattro i casi: tra loro ci sono un caso di rientro dalla Romania e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Frosinone si registra un caso. Nella Asl di Rieti si registrano sei casi e si tratta di tre casi con link a un cluster noto e isolato e un caso di rientro dalla Romania. Nella Asl di Viterbo si registrano quattro casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati».

«Nella Asl Roma 1 - ha aggiunto D'Amato - sono 55 i casi nelle ultime 24 ore e di questi cinque sono di rientro, tre con link dalla Sardegna, uno dalla Francia e uno dalla Romania. Ventotto sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 49 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi tre sono i casi con link alla comunità del Perù. Sei sono i contatti di casi già noti e isolati e dieci individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 31 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di undici casi di rientro, uno con link dalla Sardegna, due dalla Romania, uno dalla Repubblica Ceca, uno dalla Spagna, due dalla Campania e quattro con link alla comunità del Perù. Quattordici sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono sei i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 19 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di due casi individuati in fase di pre-ricovero e quindici sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 20 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di diciotto contatti di casi già noti e isolati».

Con queste parole, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ha fatto il punto sull'emergenza Coronavirus in Regione.

