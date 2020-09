«Voglio precisare che le attività riprendono nelle nostre scuole a partire da domani 24 settembre, seguendo un calendario di ingresso deciso dal dirigente scolastico - ha aggiunto il sindaco -. Ugualmente domani, ma con la formula della didattica a distanza, riprendono le attività dell'Istituto agrario e ciò perché, a livello provinciale, è stato deciso che nelle scuole superiori, e almeno per i prossimi 15 giorni, l'attività didattica si svolga secondo tale modalità».

«Intervengo per smentire le voci che si sono diffuse a partire dal primo pomeriggio di oggi, secondo cui ci sarebbe stato un ulteriore slittamento della data di avvio delle attività didattiche nelle scuole comunali di Itri».

