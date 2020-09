L'emergenza Coronavirus non sembra cessare in Italia. Oggi, infatti, stando ai dati diffusi dal ministero della Salute nel consueto bollettino, i nuovi casi di Covid-19 sono tornati ad aumentare.

Le statistiche, infatti, parlano di 1.640 ulteriori contagi, ossia 248 in meno rispetto ai 1.392 di ieri. Di conseguenza, i contagi totali dall'inizio della pandemia sono diventati 302.537 e tra questi ci sono 46.114 persone (ossia 625 in più di ieri) attualmente positive al virus. In questo numero sono comprese le 43.212 persone in isolamento domiciliare, i 2.658 pazienti ricoverati nei reparti ordinari e i 244 individui ospitati nelle Terapie intensive.

Sul fronte delle vittime, invece, si contano altri 20 decessi, che portano il totale delle persone morte a 35.758.

Infine, il dato sui guariti: sono 995 in più di ieri, per un totale di 220.665 persone negativizzate.