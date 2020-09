Qualche allagamento e diversi alberi caduti. E' questo quanto accaduto nel corso della giornata di oggi ad Ardea, dove i volontari del Nucleo di protezione civile "Airone" hanno effettuato diversi interventi di messa in sicurezza del territorio, soprattutto per la caduta di rami e alberi.

In via Pratica di Mare, ad esempio, un albero è caduto impedendo il transito delle auto ed è stato rimosso dai volontari. Sempre i ragazzi della "Airone" sono intervenuti per la stessa problematica in via Forlì, mentre in via Nuoro un'auto parcheggiata è stata colpita parzialmente da un albero caduto: anche in questo caso, verso le 11.45 di ieri, i volontari hanno eliminato il pericolo.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.