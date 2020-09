"A causa della pioggia di questo pomeriggio, nella scuola Primaria 'Camillo Caetani' di Latina Scalo si sono create delle infiltrazioni d'acqua sul cornicione esterno, che si è staccato in parte".

Si apre così una nota diramata poco fa dal Comune di Latina, attraverso cui è stato reso noto che sarà presto adottata un'ordinanza di chiusura della scuola che, di conseguenza, domattina non aprirà i battenti.

"Ancora questa mattina - prosegue la note dell'ente - c'era stato un intervento delle squadre di manutenzione su altri plessi dell'Istituto comprensivo 'C. Caetani - Aldo Manuzio' di Latina Scalo che ha eliminato la presenza di nidi d'ape dall'intercapedine di due classi. Per la caduta del cornicione sono stati chiamati i vigili del fuoco dal personale docente che era in servizio. La scuola è stata chiusa temporaneamente per permettere alla ditta di manutenzione di fare i lavori necessari nel più breve tempo possibile".