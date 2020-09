Dopo le buone notizie di ieri, quando insegnanti e bambini di due classi della scuola primaria San Lorenzo a Priverno sono risultati positivi ai test per il covid-19, arriva l'ufficialità della positività di una maestra dello stesso plesso scolastico: "Purtroppo, stamane la Asl di Caserta ha comunicato la positività di un'altra docente, sempre in servizio nel plesso di scuola primaria di San Lorenzo - ha ammesso il sindaco Anna Maria Bilancia - Anche questa docente è intervenuta un solo giorno, lo scorso venerdì e su una sola classe. Stamattina le bambine e i bambini e le insegnanti effettueranno il tampone. Siamo tutti vicini a questi nostri piccoli tesori, ai genitori e alle insegnanti. Passerà pure questa".

