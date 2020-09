Sono diventate dodici, con un incremento rilevante negli ultimi giorni, le persone attualmente positive al Coronavirus sul territorio di Lanuvio. Lo ha comunicato nel corso della giornata il sindaco Luigi Galieti, specificando come sia stato riscontrato un nuovo contagio grazie al tampone oro-faringeo per Sars-Cov2.

«La crescita, purtroppo, come si vede è quotidiana e non fa quasi più notizia - ha affermato Galieti -: però attenzione, questo è il momento peggiore per abbassare la guardia. Allo stato attuale ci sono 11 persone positive asintomatiche in quarantena nel proprio domicilio e una ricoverata. Atteniamoci come sempre alle semplici regole igienico-sanitarie previste».