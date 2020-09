Arriva una lieve flessione nei nuovi casi di Coronavirus registrati fra i Castelli Romani e il litorale compreso fra Torvajanica (Pomezia) e Nettuno: oggi, infatti, i contagi ufficializzati dalla Asl Roma 6 sono 13, mentre ieri erano stati sette in più (20).

In totale, dunque, i casi registrati dall'inizio della pandemia sono diventati 2.215.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, ci sono sette persone che risultano essere contatti di casi già noti e isolati; per le altre è in corso l'indagine epidemiologica.

Nessuna novità, infine, sul fronte dei decessi e delle guarigioni.