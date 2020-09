Buono, per fortuna, il dato sulle guarigioni: sono 1.097 in più rispetto a ieri, con il totale dei negativizzati che ha toccato quota 221.762.

In aumento anche i decessi: oggi ne sono stati registrati 23, con il totale delle vittime della pandemia che sale a 35.781 persone.

Rispetto a questo numero generale, le persone attualmente positive sono 46.780: tra loro, ci sono 43.803 individui in isolamento domiciliare, 2.731 pazienti ricoverati con sintomi e 246 persone in Terapia intensiva.

Anche oggi, come accaduto ieri, i nuovi casi di Coronavirus sono in crescita. Dal ministero della Salute, infatti, hanno ufficializzato 1.786 nuovi contagi, con il totale dei casi dall'inizio della pandemia che sale a 304.323.

