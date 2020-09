Ieri pomeriggio, alle 18 circa ad Aprilia, i carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza all'ordine di sostituzione della misura cautelare emesso dal Tribunale di Latina, hanno tratto in arresto un 36 enne del posto per maltrattamenti in famiglia.

L'uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla parte offesa, ritenuto inefficace dall'autorità giudiziaria, è ora agli arresti domiciliari.