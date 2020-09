Paura stamattina nel quartiere popolare di Scacciagalline, nella periferia sud est del Comune di Formia. Per cause ancora tutte da accertare all'interno di uno degli appartamenti della ex Gescal (gestione case lavoratori), si è sviluppato un incendio.

Dalle prime indiscrezioni pare che il proprietario della casa non si sia accorto che all'interno dell'abitazione si stesse sviluppando un incendio: forse stava riposando oppure si trovava in tutta un'altra zona della casa così da non permettergli di capire che quella puzza di fumo proveniva proprio dalla sul suo appartamento.

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, da parte dei vicini.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della caserma di Formia e i vigili del fuoco della squadra 5A di Gaeta.

E' intervenuta anche un'ambulanza per soccorrere il condomino che era in stato di shock, ma che pare non abbia riportato nessun danno fisico. Per precauzione è stato portato nel vicino ospedale "Dono Svizzero" per gli accertamenti del caso.