Sarebbero scappati subito dopo il terribile impatto per far perdere le proprie tracce, salvo poi essere subito trovati e fermati dai carabinieri di Aprilia. Sono nei guai madre e figlio che erano al volante della Fiat Stilo che ieri notte è stata coinvolta nel drammatico incidente di Campoverde in cui hanno perso la vita due uomini, che viaggiavano a bordo di un motorino Piaggio 50. Le vittime, dopo una lunga ricerca dovuta all'assenza di documenti di identità e dai corpi resi irriconoscibili dall'impatto, sono due uomini, M. D. di 51 anni e A. C. di 55, rispettivamente residenti ad Aprilia e Campoverde che non avrebbero legami di parentela e non risulta avessero anche una occupazione fissa.

In attesa degli accertamenti da parte dei carabinieri di Aprilia che devono chiarire chi fosse realmente al volante tra madre e figlio, lei 60 anni, lui quasi 40, sono scattate le denunce per omissione di soccorso e nelle prossime ore anche quella di omicidio stradale in concorso. I carabinieri di Aprilia hanno disposto per loro le analisi del sangue in attesa di verificare con esattezza chi dei due fosse al volante. che non