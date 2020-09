Bomba inesplosa risalente all'ultimo conflitto bellico al centro di Minturno. L'hanno trovata gli operai di una ditta che sta effettuando i lavori nella zona compresa tra la chiesa di San Francesco e il palazzo municipale. Durante lo scavo di una traccia è stato notato l'ordigno, che si trovava proprio sotto la sede stradale, vicino all'ingresso della chiesa dei frati francescani. Ovviamente i lavori sono stati immediatamente interrotti e sono state avvertite le autorità preposte. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale ed anche i Carabinieri, che hanno subito contattato gli artificieri dell'Esercito, che dovrebbero intervenire prima possibile. Infatti l'area è stata transennata e nella traccia si nota, in maniera evidente, l'ordigno bellico.

L'intervento sarà effettuato a breve termine, compatibilmente con le numerose rimozioni che gli esperti militari sono chiamati a fare sia in Campania che nella zona sud del Lazio. Di certo c'è che l'intervento deve essere effettuato con una certa urgenza, sia per il luogo dove si trova la bomba, sia per consentire agli operai impegnati nei lavori, di poter riprendere un'attività che è stata sospesa a causa dell'inatteso ritrovamento del proiettile da guerra. «Fa un certo effetto- spiegava ieri un cittadino- notare una bomba della seconda guerra mondiale di fianco ad una chiesa e vicino alla sede comunale. L'augurio è che venga rimossa al più presto». Minturno, da sempre, è stata una zona dove gli ordigni bellici inesplosi ritrovati sono stati tanti. Ma il fatto particolare è che non era stata mai individuata una bomba al centro della città. Gli interventi hanno riguardato spesso la zona di Monte Natale, via Monticelli ed altre, dove, in periodo di guerra, c'erano delle postazioni.