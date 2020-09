Ha i caratteri della tragedia quanto avvenuto questa mattina alle 8 all'estrema periferia di Velletri, in via Fontana Parata. Qui un ragazzo di origine romena, adolescente, mentre era in giardino è stato investito dalle fiamme e ha riportato gravi ustioni su più parti del corpo.

Non è nota la causa dell'accaduto e nemmeno se il giovane stesse maneggiando qualcosa di infiammabile: fatto sta che l'allarme è stato lanciato dagli stessi genitori che erano in casa e hanno chiesto aiuto urlando con forza.

Sono stati loro stessi a spegnere il fuoco sul corpo del ragazzo con una coperta e poco dopo sono arrivati anche i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri e l'elisoccorso del sistema regionale. Proprio con l'elicottero Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è ricoverato in gravissime condizioni.