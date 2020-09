Da domani (25 settembre 2020) a domenica (27 settembre 2020), ad Aprilia sarà attiva la postazione drive-in per effettuare dei test rapidi (antigenici) utili a rilevare il Coronavirus.

In particolare, i test saranno effettuati nell'area della ex Claudia, al chilometro 46+600 della via Pontina. La postazione sarà attiva dalle 9.30 in poi e ogni giorno potrà garantire 500 test.

Il servizio è gestito dalla Asl di Latina, mentre l'area è stata messa a disposizione dal Comune.

Il test, lo ricordiamo, non necessita di prescrizione medica e tutti possono accedere al servizio: per limitare i tempi d'attesa è necessario effettuare una prenotazione (a questo link: https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf ). E' stato reso noto che non sarà garantita l'esecuzione del test in assenza della prenotazione e per tale ragione l'accesso al drive-in sarà regolamentato dalla polizia municipale: per accedere basta mostrare il messaggio ricevuto al termine della prenotazione sul cellulare.

"L'esecuzione di tale test è rivolta a tutti i cittadini, principalmente domiciliati/residenti in questi Comuni, che pur non presentando segni clinici della malattia hanno, per i contatti avuti all'interno della comunità, un rischio aumentato di essere stati contagiati e di essere pertanto attualmente portatori dell'infezione".