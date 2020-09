Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, con l'Ordinanza n. 42 del 25 settembre 2020, ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC), al fine di assicurare, nell'ambito del territorio comunale, la direzione ed il coordinamento di tutti i servizi di soccorso finalizzati a fronteggiare lo stato di emergenza per il rischio idrogeologico.

A tal fine è stato attivato il tavolo permanente presso la sede del COC - Comando Polizia Locale, in Via del Faro 1, fino alla cessata emergenza, con la raccomandazione alla popolazione di fare attenzione nell'impegnare i piani interrati e seminterrati nelle zone di forte allagamento, di evitare la circolazione nelle strade con maggior pendenza ed a rischio allagamento, di non sostare sotto alberi di alto fusto e di tenersi lontani dalle banchine adiacenti al mare.