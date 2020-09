Fra loro, due individui sono ricoverati in strutture ospedaliere, mentre gli altri tredici sono stati posti in isolamento domiciliare nelle rispettive abitazioni.

Di conseguenza, con il nuovo contagio, le persone attualmente positive in città sono diventate quindici.

Nuovo caso di Covid-19 anche a Nettuno. Nel corso della giornata di oggi, infatti, dal Comune di Nettuno hanno reso noto che una donna con un link epidemiologico legato alla Sardegna ha contratto il Coronavirus ed è stata posta in isolamento domiciliare.

