Il quadro generale pontino dell'emergenza sanitaria vede 1.131 casi; il 19,66 di prevalenza (il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti); 617 guariti; 38 deceduti; 476 positivi di cui 411 trattati a domicilio. Sono dunque 65 i pontini che risultano ricoverati nelle strutture ospedaliere (22 quelli accertati Covid nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina).

