Anche il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi, ha firmato l'ordinanza con cui viene imposto l'obbligo di indossare la mascherina ovunque, anche all'aperto, e in qualsiasi ora.

Fino al 15 ottobre 2020, dunque, è fatto obbligo a chiunque di indossare correttamente il dispositivo di protezione individuale (mascherina facciale) su tutto il territorio comunale e senza distinzioni di orari, su tutte le aree pubbliche e\o aperte al pubblico ove non sia possibile garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, fatta eccezione per i minori al di sotto dei 6 anni nonché per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina.