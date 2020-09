Tocca quota 2.234 il dato complessivo dei contagi da Coronavirus nel territorio della Asl Roma 6. Un valore che è aumentato con i 19 casi odierni di Covid-19.

Dall'assessorato alla Salute della Regione Lazio, infatti, hanno fatto sapere che tra i Castelli Romani e il litorale a sud della Capitale d'Italia c'è stato un incremento superiore di nuovi casi rispetto a ieri, quando i contagi erano stati 13.

Dei 19 nuovi casi, uno rappresenta un caso di rientro dalle Marche, mentre undici sono contatti di casi già noti e isolati. Altre due persone, invece, sono state trovate positive in fase di pre-ospedalizzazione, mentre per i restanti contagiati è in corso l'indagine epidemiologica.

Sul fronte dei decessi, il dato resta sempre attestato a 135 vittime, mentre proprio nelle ultime ore sono state registrate altre sei guarigioni, con i negativizzati che sono diventati 1.102.