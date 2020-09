Anche oggi in Italia sono aumentati nuovamente i casi di Coronavirus rispetto alla giornata di ieri. In particolare, dal ministero della Salute hanno ufficializzato 1.912 nuovi contagi, ossia 272 in più rispetto all'incremento di ieri.

In totale, dunque, i contagi dall'inizio dell'emergenza sono diventati 306.235: tra questi, ci sono i 47.718 individui attualmente positivi (938 in più di ieri), con 44.737 di loro che sono in isolamento domiciliare. Completano il quadro le 244 persone in Terapia intensiva e i 2.737 ricoverati con sintomi.

Sul fronte dei decessi, invece, si registrano altre 20 vittime: i morti, dunque, sono diventati 35.801.

Infine, i dati sui guariti: sono 954 in più rispetto a ieri, per un totale di 222.716 negativizzati.