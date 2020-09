Una giornata di tensione nella maggioranza di centrodestra è terminata con un atto vandalico assurdo subito da un consigliere d'opposizione: il lancio delle uova sulla propria auto.

E' accaduto tutto a Nettuno e la vittima del vandalismo è il consigliere Daniele Mancini, già vice sindaco del MoVimento 5 Stelle e oggi leader di una coalizione civica. La sua auto era parcheggiata nei pressi del Comune quando è stata fatta oggetto del lancio di uova. Ma per arrivare alla fine della storia occorre procedere con ordine.

L'antefatto

Nel corso della mattinata, all'interno della sede distaccata del Comune nel centro "Le Vele", si è riunita la commissione Ambiente per discutere del nuovo regolamento dei Servizi cimiteriali da portare in Consiglio comunale. A quanto pare, i consiglieri di maggioranza Elisa Mauro (Forza Italia) e Antonello Mazza (Lega) si sono trovati di fronte a una modifica che, a loro detta, non era stata concordata con tutti dall'assessore Claudio Dell'Uomo e dagli altri commissari Tiziana Ginnetti e Genesio D'Angeli, con questi ultimi che, dal canto loro, sostenevano come gli altri colleghi non avessero partecipato agli incontri preparatori. Il risultato: Mauro e Mazza hanno votato a favore di un emendamento di Mancini che di fatto ha neutralizzato quelle modifiche.

Ennesima crisi?

Al termine della "burrascosa" commissione sono scattate le liti, le aggressioni e le tensioni, sia fra consiglieri di maggioranza che tra referenti dei partiti. Il risultato: tutti sono andati a parlare con il sindaco Alessandro Coppola in Comune. Il primo cittadino ha tentato di mettere pace e che domani mattina riunirà capigruppo di maggioranza e segretari di partito.

Nel frattempo, però, la maggioranza ha disertato la conferenza dei Capigruppo per la convocazione del Consiglio, che si è tenuta alla presenza dei soli membri d'opposizione.

Il gesto assurdo

Proprio al termine di questo incontro, Mancini è uscito dal Comune e si è trovato l'auto vandalizzata dal lancio di uova.

Un gesto inqualificabile, su cui non si esclude che possano aprirsi delle indagini e per il quale ci sono state condanne e solidarietà bipartisan.

Le reazioni

«Quanto accaduto stamattina non è degno della città di Nettuno - si legge in una nota di Nettuno Progetto Comune, il movimento civico di Mancini -. Sono mesi che denunciamo un clima politico e consiliare insostenibile e insopportabile. Le uova lanciate oggi non hanno bisogno di commenti. Un dispettuccio, pensiamo, per quanto accaduto in commissione Ambiente, dove sono passati con voto favorevole di altri liberi consiglieri anche di maggioranza le modifiche proposte proprio da Mancini al regolamento cimiteriale».

«Confido che nel più breve tempo possibile le forze dell'ordine facciamo chiarezza sull'accaduto che è un attacco non solo al consigliere Mancini, ma a tutte le istituzioni democratiche» è stato il commento del sindaco Alessandro Coppola, che ha aggiunto: «Nel mio ruolo farò quanto possibile per fornire collaborazione e sostegno agli inquirenti per trovare il colpevole di questo atto inqualificabile. La mia massima solidarietà e la mia vicinanza al consigliere Daniele Mancini».

Queste, invece, le parole di Roberto Alicandri, Antonio Taurelli, Waldemaro Marchiafava e Marco Federici, tutti consiglieri d'opposizione: «Quanto accaduto al consigliere Mancini è di una gravità inaudita e dimostra ancora una volta che i nostri timori circa l'impraticabilità di campo democratico nella nostra città erano ampiamente fondati. Ora ci attendiamo che la politica prenda una posizione forte a tutela della dignità delle persone».

L'assessore Claudio Dell'Uomo, invece, ha pubblicato un post sui social: «Anche se non condivido alcuni atteggiamenti politici del consigliere Daniele Mancini è assolutamente chiaro che non possono essere tollerati questi atti vandalici nei confronti di nessuno e in particolare di rappresentanti dei cittadini. Esprimo la mia solidarietà al consigliere e suggerisco a Mancini di verificare se dove era parcheggiata la macchina ci fossero le telecamere per arrivare a individuare al più presto i responsabili di questo gesto assurdo».

Anche altri esponenti politici locali hanno espresso solidarietà e sdegno. Tra questi ci sono i consiglieri del gruppo Alleanza Nettunese Ginnetti, Rognoni ed Esposito: «Siamo senza parole per il fatto accaduto al consigliere comunale Daniele Mancini, nulla può giustificare un simile gesto. La politica è dialogo e mediazione e anche nel disaccordo è impensabile poter mettere in pratica un atto inqualificabile come il lancio di uova. Siamo pronti ad accompagnare il consigliere Mancini a lavare la sua auto e al consigliere Mancini diciamo che ci sentiamo colpiti da questo fatto come se fosse stato fatto nei confronti del nostro gruppo politico. Nessuno deve essere lasciato solo di fonte a chi pensa che il confronto politico possa diventare scontro e persino aggressione».