Nel frattempo, la positività del bambino è stata confermata anche dal sindaco Felicetto Angelini: «Sia pure di pochissimo sono aumentati i casi positivi (sono cinque, ndr). Niente panico. La situazione rimane sotto controllo. Il bambino positivo non deve creare eccessiva preoccupazione perché sono state prontamente attivate le procedure del caso. La verità è che dobbiamo imparare, almeno per qualche altro mese, a convivere, nostro malgrado, con questo maledetto virus. La verità è che noi genitori dovremmo essere prudenti e responsabili al massimo grado. Mi raccomando: distanza, mascherine e responsabilità».

La notizia è stata comunicata all'uscita da scuola e, a quanto pare, nei prossimi giorni seguiranno la didattica a distanza. Come da protocollo, la scuola è già stata sottoposta a una prima sanificazione.

Nella giornata di oggi, infatti, per gli alunni di una sezione dell'Istituto comprensivo della città lepina è stato disposto l'isolamento domiciliare preventivo a causa della positività al Covid-19 di un bambino che frequenta la classe in questione.

Arriva la prima quarantena preventiva per una classe di Artena.

